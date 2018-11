08-Turnerinnen im NTB-Auswahlteam

Die besten Auswahlteams (12 bis 15 Jahre) des DTB sowie Turnerinnen der Jahrgangsklassen 2002 bis 1989 waren beim Wettkampftag um den Bundespokal 2018 in Hilter am Teutoburger Wald am Start. Die Besten turnten in der höchsten Leistungsklasse (LK) 1. Mit dabei waren Maria Heitmann, Fabienne-Renée Liepelt, und Jacqueline Musik (alle Buchholz 08), die im NTB-Auswahlteam bemerkenswerte Resultate erzielten. Maria Heitmann war an vier Turngeräten mit insgesamt 53,00 Punkten die Teambeste und hatte mit ihrem zweiten Platz im Einzelklassement maßgeblich Anteil am zweiten Rang des Niedersächsischen Turner-Bundes (NTB). Den Sieg sicherte sich das Team vom Westfälischen Turnerbund.