11. Tillmann-Cup in Marschacht

FUSSBALL: Hallenturnier für Frauenteams mit hochklassigem Teilnehmerfeld

Zum 11. Mal veranstaltet die Eintracht Elbmarsch das beliebte Fußball-Hallenturnier für Frauenmannschaften um den "Tillmann-Cup". Anpfiff am Samstag, 26. Januar, ist um 14 Uhr in der Ernst-Reinstorf-Schulsporthalle in Marschacht. Der Eintritt ist frei.Teilnehmen werden die erste Damenmannschaft des FC St.Pauli als Titelverteidiger, der TSV Stelle, FC Roddau, SV Ilmenau, SV Eintracht Lüneburg, VFL Güldenstern Stade, Soccergirls Bergedorf 85, Altona 93, VSV Hedendorf-Neukloster, die U23 von Holstein Kiel, und die gastgebende Eintracht Elbmarsch mit zwei Mannschaften. Das hochklassige Teilnehmerfeld verspricht einen tollen Fussballnachmittag. Dazu gibt es belegte Brötchen und Kuchen, sowie leckere Suppen und Currywurst.