2. Buchholzer Handballtag mit Training, Tipps und Fun

Kinder und Jugendliche der Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten absolvierten Trainingseinheiten und erhielten dabei praxiserprobte Tipps rund um das Thema Handball von den Bundesligafrauen des Vereins. Beim 2. Buchholzer Handballtag der "Luchse" am Samtagnachmittag in der Nordheidehalle sorgte auch der Cheftrainer des Zweitligisten, Dubravko "Dudo" Prelces dafür, dass bei allem Ehrgeiz der Spaß stets im Vordergrund stand. Grund zum Strahlen hatten auch die Kinder mit Behinderung von der Buchholzer Förderschule An Boerns Soll, in der einige der Luchse-Handballerinnen AGs leiten. Viel Applaus gab es ebenso für das Showtraining der Luchse, bevor das Spiel um den Spielhörnchen-Cup begann. Die Partie zwischen dem Fan-Club und den Luchse-Sponsoren endete leistungsgerecht 10:10-Unentschieden. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.