2. Sieg im 2. Saisonspiel

BASKETBALL: Hittfelder U16-Sharks souverän

Mit einem verdienten 101:56-Erfolg kehrte das U16-Team der Sharks (Haie) Hittfeld-Hamburg von ihrem zweiten Saisonspiel der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) vom Bramfelder SV zurück. „„Ich bin sehr froh, dass wir so souverän aufgetreten sind. Vor allem nach dem schwierigen Spiel gegen Rostock“, freute sich der Coach Lars Mittwollen.Obwohl die Gastgeber zu Beginn mächtig Druck machten und nach drei Minuten mit 9:5 in Führung gingen, konnten die Sharks nach einer taktischen Auszeit mit einem 17:0-Lauf die Partie drehen. Am Ende des ersten Viertels führten sie bereits mit 26:13. Dem ließen die Haie im zweiten Spielabschnitt einen 20:0-Lauf folgen. Als die Pausensirene ertönte, stand ein 58:30 auf der Anzeigetafel.Nach dem Seitenwechsel konnten die Sharks an die Leistungen der ersten Spielhälfte anknüpfen, gewann das dritte und vierte Viertel und kamen am Ende zum hoch verdienten 101:56-Auswärtssieg. Erfolgreichste Werfer der Haie waren Jannis Willner (25), Frederik Börner-Kleindienst (21) und Lenny Liedtke (16). Am Sonntag, 21. Oktober, spielen die Sharks auswärts bei den Baltic Sea Lions in Rendsburg.