26:25-Heimsieg gegen Tabellenführer der 2. Bundesliga

HANDBALL: "Luchse" mit spielerischer Glanzleistung - 405 Zuschauer jubelten in der Nordheidehalle

Absolut verdient haben die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten gegen den Tabellenführer der 2. Bundesliga der Frauen, die Kurpfalz Bären Ketsch, am Samstagabend beide Punkte geholt. Vor 405 Zuschauern in der Nordheidehalle siegten die "Luchse" knapp mit 26:25 (Halbzeit: 14:13) Toren. "Wir haben genau das umgesetzt, war wir uns vorgenommen haben", fasste ein hochzufriedener Luchse-Coach Dubravko Prelcec direkt nach Spielschluss zusammen. "Es war ein Spiel auf Augenhöhe mit einem glücklichen Sieg für uns."In diesem Spitzenspiel der zweiten Liga zwischen dem Zweitplatzierten HL Buchholz 08-Rosengarten und Tabellenführer Kurpfalz Bären sahen die Zuschauer wirklich alles, was den Handballsport so faszinierend macht. Am Ende konnten die Gastgeberinnen einen 20:23 Rückstand in den letzten neun Minuten noch in einen Sieg wandeln. Die Halle tobte zu recht! Die besten Werferinnen: Evelyn Schulz (6), Lynn Schneider (5/4) und Sarah Lamp (4/3 Tore. Ausführlicher Bericht folg in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.