30:22-Auswärtssieg

HANDBALL: Handball-Luchse verteidigen Tabellenführung

Zu einem ungefährdeten 30:22 (Halbzeit: 16:11)-Erfolg kamen die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten am Samstag im Auswärtsspiel vor 440 Zuschauern in der 2. Bundesliga der Frauen beim Aufsteiger TSV Nord Harrislee, und verteidigten damit ihren ersten Tabellenplatz. Beste Werferinnen waren Kim Land, Zeliha Puls (je 6) und Marleen Kadenbach (5 Tore). „Insgesamt bin ich mit der Leistung meines Teams zufrieden, auch wenn nicht alles geklappt hat“, sagte LuchseTrainer Dubravko Prelcec nach dem Spiel: „Es war absolut notwendig, diesen Gegner ernst zu nehmen und die Mannschaft auf die schwierige Aufgabe vorzubereiten.“ Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.