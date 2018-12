33. Hallen-Masters beim TV Meckelfeld

(cc). In 33. Auflage veranstaltet der TV Meckelfeld am 4. und 5. Januar sein traditionelles Hallen-Fußballturnier in der Sporthalle am Appenstedter Weg in Meckelfeld. Die Spiele beginnen am Freitag, 4. Januar, um 18 Uhr, und am Samstag, 5. Januar, um 12 Uhr. Beim Hauptturnier am Samstag werden der FC Süderelbe (Oberliga Hamburg), SV Wilhelmsburg (Bezirksliga Hamburg), Hamm United FC (Landesliga Hamburg), Buxtehuder SV (Landesliga Hamburg), Rot-Weiss Wilhemsburg (Bezirksliga Hamburg), TuS Fleestedt (Kreisliga Harburg), SV Ahlerstedt-Ottendorf (Landesliga Lüneburg), MTV Egestorf, VfL Maschen (beide Bezirksliga 2 Lüneburg) und Gastgeber TV Meckelfeld (Landesliga) teilnehmen.