4:1! TV Welle im Achtelfinale

(cc). Mit einem deutlichen 4:1 (3:0)-Sieg gegen Kreisliga-Aufsteiger hat der TV Welle den Sprung in das Achtelfinale des Kreispokals erreicht. Dreifacher Torschütze für Welle war Marcel Albert. Treffer Nummer vier steuerte Vincent Lewandowski bei. Nächster Gegner ist am Mittwoch, 15. August, der Buchholzer FC. Anpfiff: 18.45 Uhr in Welle.