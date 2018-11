7. Mixed-Volleyballturnier mit 16 Teams

(cc). Die „Bookies“ von Blau-Weiss Buchholz veranstalten am Samstag, 17. November, in der Nordheidehalle zum siebten Mal ihr Volleyballturnier mit gemischten Teams (Damen und Herren). Beginn ist um 9.30, die Endspiele werden voraussichtlich um 19 Uhr stattfinden. „Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt“, verspricht Abteilungsleiter Andreas Loser. Nach den Siegerehrungen steht die seit 2016 eingeführte Players-Night auf dem Programm. Titelverteidiger ist die Mannschaft „In-Team“ des TSV Winsen. "In diesen Jahr werden aber auch die Ostblocker aus Hamburg gute Chancen auf den Hallentitel haben", sagt Loser.