76:70-Heimsieg für die Sharks

(cc). Zu einem 76:70-Erfolg gegen die Metropol Young-Stars Ruhr kam das U16-Team der Sharks (Haie) Hittfeld-Hamburg am vergangenen Sonntag im Heimspiel vor 150 Zuschauern in der Basketball-Jugend-Bundesliga (JBBL). Erfolgreichster Werfer der Haie war Lenny Liedtke (15 Punkte). Ausführlicher Bericht folgt im WOCHENBLATT am Samstag.