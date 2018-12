Advents-Cross der LG Nordheide

Am Sonntag, 16. Dezember, findet in 46. Auflage im Winsener Schützengehölz der Sparkassen Advents-Crosslauf der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Nordheide statt. Gestartet wird ab 11 Uhr zwischen dem Jahnplatz und dem Parkplatz der Stadthalle. "Dass die Veranstaltung nicht nur lokal angenommen wird, zeigen die Voranmeldungen. Gemeldet haben auch der deutsche Vizemeister der U18 über 1500 Meter, Jonas Just von der LG Osterode, sowie Teilnehmer aus Hamburg und Schleswig-Holstein", berichtet LGN-Pressesprecher Jannik Schütt. "Den Auftakt bilden die 4000 Meter der Frauen ab U18, die zusammen mit der gemischten Langstrecke ab U18 über 9000 Meter starten." Weiter starten: 12:05 Uhr: U12 über 2000 Meter, 12.25 Uhr: die Jüngsten über 1400 Meter, 12.45 Uhr: die U14 und U16 über 3000 Meter, und 13:10 Uhr: Die Mittelstrecke der Männer ab U18 über 5000 Meter. Weitere Informationen unter: www.lgnordheide.de