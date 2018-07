Akrobatikgruppe "Friends" war zu Gast beim "Festival del Sol"

Alle zwei Jahre verwandelt sich die italienische Stadt Riccione an der Adria beim "Festival del Sol" in eine riesige Showbühne. Unter den 5.000 Sportlern aus 18 Nationen, die jüngst bei der größten internationalen Veranstaltung "Turnen für alle" dabei waren, befand sich auch die Akrobatikgruppe "Friends" aus Buchholz. Dank einer großzügigen Spende der Marlis und Franz-Hartwig Betz-Stiftung konnten sich die "Friends" als eine von nur zwei Gruppen aus Deutschland in Riccione präsentieren. Dabei zeigten sie ihre Akrobatikshow zu Motiven von "Fluch der Karibik". Mit dieser Show sind die "Friends" am 15. und 16. September auch zu Gast im Buchholzer Veranstaltungszentrum Empore. Karten gibt es unter Tel. 04181-287878.