Alle Heimspieltermine

Am 19. Januar wird in Buxtehude gespielt

Hier die Heimspiele der „Luchse“ (gegen…) in der 2. Bundesliga der Frauen, Saison 2018/19 in der Nordheidehalle, Holzweg 4 in Buchholz:Sa., 08. Sept.: SG H2Ku Herrenberg (16 Uhr)Sa., 22. Sept.: TUS LintfortSa., 20. Okt.: SG 09 KirchhofSa., 10. Nov.: TSV Nord HarrisleeSa., 01. Dez.: SV Werder BremenSa., 15. Dez.: Kurpfalz BärenSa., 29. Dez.: DJK/MJC TrierSa. 19. Jan. 2019: BSV Sachsen Zwickau(Spiel findet in Buxtehude Halle Nord statt)Sa., 16. Febr.: TG NürtingenSa., 23. Febr.: FSG Mainz 05Sa., 09. März: HC RödertalSa., 30. März: HSG Gedern/NiddaSa., 13. April: Füchse BerlinSa., 04. Mai: VFL WaiblingenSa., 11. Mai: TV BeyeröhdeAlle Spiele ohne Zeitangabe beginnen um 19 Uhr.