Am Sonntag gegen den TuS Esingen

(cc). Nach dem überraschenden 35:34-Erfolg der männlichen A-Jugend der Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten gegen Tabellenführer der Hamburg-Liga, den HSV Hamm, erwarten die 08-Handballer zum Heimspiel am Sonntag, 18. November, den TuS Esingen in der Sporthalle am Buenser Weg. Spielbeginn ist um 16 Uhr. „Wir freuen uns über jeden Zuschauer der kommt“, sagt Trainer Christian Fink.