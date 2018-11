Applaus für Ehrenamtliche

EHRUNGEN: Besondere Auszeichnung für Jens Barck vom TuS Fleestedt als Ehrenamtsträger 2018, und Finn-Lasse Reichling vom TSV Elstorf als „Fußball-Held 2018“

Jens Barck vom TuS Fleestedt ist „Ehrenamtspreisträger 2018“ im Kreisfußballverband Harburg-Land. Zudem wurde der 56-Jährige in den Club 100 des DFB aufgenommen, und darf sich über weitere Ehrungen und Überraschungen freuen.Finn-Lasse Reichling vom TSV Elstorf wurde im Rahmen der Feierstunde am Montagabend dieser Woche im Hanstedter Ringhotel Sellhorn als "Fußballheld 2018" (Aktion Fußballhelden - junges Ehrenamt) ausgezeichnet, und darf Anfang März 2019 für eine Woche nach Barcelona (Spanien) reisen.Viel Applaus gab es auch bei den Ehrungen durch den Kreisvorsitzenden Manfred Marquardt und dem langjährigen Vorstandsmitglied Harald Meyer der beiden besonders engagierten Platzwarte des SV Bendestorf, Felix Dohnke und Julius Sellschopp, sowie von Holger Ruschmeyer als Vorsitzender des MTV Laßrönne und Jugendtrainer für die JSG Elbdeich-Laßrönne. Aber auch für Übungsleiter Danny Johannsson vom TSV Elstorf, der im Bereich "Kindergarten-Fußball" fußballbegeisterte Mädchen und Jungen im Alter von drei bis sechs Jahren an den Fußballsport heran führt, und für Henning Oertzen von der SG Scharmbeck-Pattensen für 20 Jahre Vorstandsarbeit gab es ein herzliches Dankeschön sowie eine DFB-Armbanduhr. "Mit den Auszeichnungen werden außergewöhnliche Leistungen gewürdigt", betonte Marquardt. Anschließend wurden alle Ausgezeichneten mit ihren Partnern und auch Funktionäre vom Kreisvorstand zu einem gemütlichen Abend mit gutem Essen eingeladen. Der "Ehrenamtsträger 2018" Jens Barck, erhält aber seinen Sachpreis erst während der großen Ehrung aller Ehrenamtspreisträger aus rund 40 niedersächsischen Kreisverbänden, die im Sport-Hotel in Barsinghausen stattfindet. Der Hauptpreisträger ist seit 17 Jahren Jugendtrainer, und seit fünf Jahren Jugendobmann im Verein.