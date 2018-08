Aufsteiger FC Rosengarten trumpft auf

Auftakt nach Maß für Aufsteiger FC Rosengarten (FCR). Im Derby der Fußball-Kreisliga gegen TuS Nenndorf setzte sich die Mannschaft von Trainer Abdoul Bouba vor 190 Zuschauern am Freitagabend am Lerchenweg in Klecken mit 3:2 (2:2) durch. Den Siegtreffer für den FCR erzielte Mateusz Peek in der Nachspielzeit (90.+3 Minute). Weitere Treffer für Rosengarten steuerten Timm Reese und Matthias Czimmeck bei. Zweifacher Torschütze für TuS Nenndorf war Paul Sahling. Weiter spielten: TV Meckelfeld II – TSV Auetal 2:2, und TuS Fleestedt – FC Este 1:1. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENLBATT-Printausgabe am Mittwoch.