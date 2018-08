Die neue Tischtennissaison hat schon begonnen. Nachdem die Staffeleinteilung auf Kreisebene abgeschlossen ist, steht der Pokalwettbewerb auf dem Plan. Die Auslosung der ersten Runde findet am Donnerstag, 9. August, 20 Uhr, in der Sporthalle in Laßrönne statt. Die Auftaktrunde des Wettbewerbs soll vom 3. bis 9. September ausgetragen werden. Insgesamt werden 113 Damen- und Herrenteams in fünf Klassen teilnehmen. Das größte Teilnehmerfeld mit 48 Teams bildet der Wettbewerb im Herren-C-Pokal.