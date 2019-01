Baseballer auf dem Mound verstärkt

Das Baseball-Bundesligateam der Wild Farmers des SV Dohren bekommt Verstärkung auf dem Mound. Neuzugang für die erste Herrenmannschaft des Vereins ist der Linkshänder Gianny Fracchiolla, der als Starter für das erste Spiel vorgesehen ist. Als Mound wird der Hügel in der Mitte des Feldes bezeichnet, auf dem im Spiel der Pitcher (Werfer) steht. "Baseball ist mein Leben und wenn ich das Feld betrete, gebe ich immer hundert Prozent", so Gianny Fracchiolla: "Ich bin nach Dohren gekommen, um in den Playoffs zu spielen. Ich habe Dohren die letzten zwei Jahre gesehen und finde es klasse, wie sie guten Baseball mit einem freundschaftlichen und familiären Umfeld verbinden. Das macht diesen kleinen Ort so besonders."