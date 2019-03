Als norddeutsche Meisterin und Vize-Meisterin haben Michelle Beecken aus Salzhausen und Patricia Reu (TuS Schwinde) das Ticket für die deutsche Badminton-Meisterschaft (DM) der Altersklasse U22 gelöst, die vom 21. bis 23. April in Saarbrücken steigt. Im Finale der norddeutschen U22-Meisterschaften in Lokstedt, Landkreis Cuxhaven, gewann Michelle Beecken, die für das Oberligateam des BV Gifhorn aufschlägt, in zwei Sätzen gegen Patricia Reu. Beide könnten eigentlich noch in der U17 aufschlagen. Im Mixed schied Reu an der Seite von Holger Herbst schon im Viertelfinale aus. Durchwachsen lief es auch für Beecken im Doppel, die gemeinsam mit Annika Borchard (SG Vechelde-Lengede) in der zweiten Runde vorzeitig ausscheiden musste.