Bei 08 schrillen die Alarmglocken

FUSSBALL: Die Luft wird dünner für die Oberliga-Fußballer – darum geht es am Sonntag nach Altona, um zu gewinnen

Ein Traditionsverein schiebt Frust! Nachdem die Oberliga-Fußballer des TSV Buchholz 08 zum Ende der vergangenen Saison noch für einige Überraschungen sorgen konnten, hat die Elf von Trainer Thorsten Schneider am 12. Spieltag der Saison 2018/19 nach zuletzt drei Niederlagen in Folge als Tabellen-16. mit nur neun Punkten schon fast die Rote Laterne in der Hand.Schießbude oder weiter Oberliga – wie soll es weitergehen? Vor einer Woche gab es eine unglückliche 1:2-Heimniederlage gegen SC Viktoria Hamburg. Davor Niederlagen gegen Aufsteiger HEBC (1:3) und in Meiendorf (0:2). Am Sonntag, 21. Oktober, spielt die Schneider-Elf beim Tabellenzweiten Altona 93. „Altona hat zuletzt neun Siege und ein Unentschieden eingefahren. Die Rollenverteilung ist klar. Dennoch fahren wir nicht nach Altona, um zu verlieren“, betont 08-Coach Thorsten Schneider.Bei Buchholz 08 schrillen aber schon die Alarmglocken. Dass ist auch dem Coach Schneider bewusst, der gegenüber dem WOCHENBLATT bestätigt: „Natürlich sind wir alle mit den sportlichen Ergebnissen nicht zufrieden.“ Auf die Frage, ob die Mannschaft noch intakt ist, antwortet er aber entschlossen: „In der Mannschaft gibt es keine Probleme!“ Dem fügt er hinzu: „Die Mannschaft nimmt die momentane Situation an und trainiert dementsprechend Woche für Woche, um wieder erfolgreicher zu sein.“Auf die Frage, welche Unwägbarkeiten in den vergangenen Wochen zur derzeitigen Tabellensituation seiner Mannschaft geführt haben, möchte Schneider über das Vergangene nicht jammern, da es dem Team nicht helfen würde. „Wir müssen uns auf zukünftige Dinge konzentrieren“, hat sich der Coach vorgenommen.Das WOCHENBLATT wollte von Thorsten Schneider auch wissen, wie seiner Meinung nach die Mannschaft die Misere kurzfristig beenden könnte. „Diese Frage ist sehr leicht zu beantworten: Wir brauchen Punkte“, antwortet Schneider.Auf die Frage, welche Mittel er noch als Trainer parat hat, die Mannschaft, die momentan auf einem Abstiegsplatz in der Oberliga Hamburg steht, aufzubauen und ihr Leben einzuhauchen, lässt Thorsten Schneider so nicht gelten: „Die Mannschaft lebt - wir setzen weiterhin auf Kontinuität“, versichert der engagierte 08-Coach.Auf die Frage nach den Chancen auf weitere Pluspunkte, die seine Elf am Sonntag beim Tabellenzweiten Altona 93 hat, antwortet Schneider: „Altona hat zuletzt neun Siege und ein Unentschieden eingefahren. Die Rollenverteilung ist klar. Dennoch fahren wir nicht nach Altona, um zu verlieren. Unsere Chancen kann ich nicht in Prozenten beziffern. Die Mannschaft wird alles geben - nach 90 Minuten wissen wir dann mehr.“Über das Ergebnis wird das WOCHENBLATT ausführlich in seiner Mittwoch-Ausgabe berichten.