Ben Laatsch gewinnt das U17-Rennen

(cc). Beim 31. Weihnachtscross mit rund 200 Radsportlern am Ehestorfer Weg in Appelbüttel sicherte sich Ben Laatsch (RSG Nordheide) den Sieg im U17-Rennen. Sein Vereinskamerad Piet Loos wurde Zweiter in der U15-Klasse. Das Rennen der Eliteklasse Männer gewann wie im Vorjahr Max Lindenau. Bei den Frauen siegte Lisa Schröder-Ott (beide Stevens-Racing-Team). Nächster Start ist bei der Deutschen Meisterschaft (DM) am 12. und 13. Januar in Kleinmachnow. Der 12. Stevens-Cyclocross-Cup findet am 20. Januar in Buchholz statt.