Benefizspiel in Winsen

BASKETBALL: Erlös geht an Kinderkrebshilfe

Die Baskets des TSV Winsen überlassen nichts dem Zufall. Auch das Benefizspiel am Sonntag, 3. März, 16 Uhr in der WinArena, das unter dem Motto steht: „coins to beat cancer“, wurde gründlich geplant. Schließlich ist der zwei Klassen höher spielende Oberligist Hittfeld Sharks (Haie) zu Gast. Eintritt: zwei Euro. Der Erlös geht an die Kinderkrebshilfe„Wir werden auf unserer Trikotbrust das Logo der BASKETBALL AID Organisation tragen, denn wir möchten mit diesem Event diesen gemeinnützigen Verein unterstützen, der seit Jahren Spendengelder für Kinder-Krebsstationen und Fördervereine über das Medium Basketball generiert“, berichtet TSV-Trainer Lutz Rütter: „Ziel am Sonntag ist es, Münzgeld zu sammeln und den erzielten Betrag dann zu spenden. Schirmherr unserer Aktion ist der frühere Basketball-A-Nationalspieler Jens Kujawa, der Olympionike 1992, und Europameister von 1993.“Im Rahmenprogramm der Veranstaltung wird der REWE Dunking Contest ausgetragen, an dem einige der besten Dunker aus Hamburg teilnehmen. Der Sieger erhält einen Warengutschein im Wert von 1000 Euro. Außerdem ist die Profi-Breakdance Formation „G-Breaker“ aus Lauenburg dabei. Aus Hamburg kommen die an Weltmeisterschaften teilnehmenden Galaxy Cheerleader, die Musikschule Winsen schickt eine Big-Band, und auch DJ Tanzmuskeltrainer spielt auch wieder mit.