Bezirkstitelkämpfe in Buchholz

(cc). Der TSV Buchholz 08 ist Ausrichter der Bezirksmeisterschaften im weiblichen Gerätturnen der Altersklassen (AK) 7 bis 12 am Sonntag, 2. September, in der Nordheidehalle am Holzweg. Wettkampfbeginn ist um 9.30 Uhr. Buchholz 08 wird mit zahlreichen Nachwuchstalenten sowie mit vielen Debütantinnen bei den Jüngsten

vertreten sein. Mit großen Hoffnungen auf eine Platzierung gehen unter anderem die 08-Küken Lina Marie Boving, Patricia Pansegrau (beide 8 Jahre), Lara Sophie Bartels und Landeskaderturnerin Lea Pauline Scholz (beide 9 Jahre) an die vier olympischen Geräte.