Bezirkstitelkämpfe in Wohlesbostel

(cc). An zwei Turniertagen sind am kommenden Wochenende (14./15. Juli) die Ein- und Zweispänner in Wohlesbostel bei Hollenstedt am Start. Im Rahmen des großen Fahrturniers, das vom Reit- und Fahrverein Estetal ausgerichtet wird, werden die Bezirksmeisterschaften des Bezirksverbandes Lüneburg im Dressur- und Hindernisfahren ausgetragen.Auch eine Qualifikationsprüfung für das Bundeschampionat 2018 steht auf dem Programm. Am Samstag, 14. Juli, findet von 7 bis 17 Uhr das Dressur- und Hindernisfahren statt. Am Sonntag, 15. Juli, von 7.30 bis 16 Uhr wird im Gelände gestartet.