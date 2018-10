BFC-Juniorinnen im Landespokal

Buchholz in der Nordheide: Buchholzer FC | os. Buchholz. Das wird das Spiel des Jahres für die B-Junioren-Fußballerinnen des Buchholzer FC (BFC): Im Achtelfinale des Niedersachsenpokals empfängt der ungeschlagene Bezirksligist am Samstag, 20. Oktober, ab 14 Uhr in der BFC-Arena (Holzweg 8) den klassenhöheren Niedersachsenligisten Mädchenfußball (MF) Göttingen. er BFC hatte sich als Sieger des Bezirkspokals für den Wettbewerb qualifiziert. Göttingen steht derzeit auf Rang acht der Elfer-Liga.