Blau-Weiss Buchholz tanzt auf das Podest

TANZSPORT: Gastgeber jubelt über Platz drei in der Bundesliga – 1. TSC Velbert gewinnt vor dem amtierenden Weltmeister aus Bremen

Freude und Begeisterung bei den Heimturnieren der 1. Bundesliga, der Regionalliga Nord und Landesliga Nord der Lateinformationen am Samstag und Sonntag in der ausverkauften Nordheidehalle in Buchholz. Highlight war das zweite von fünf Saisonturnieren der 1. Bundesliga mit den acht besten deutschen Lateinformationen, bei dem die Teams TSVZ Velbert, Grün-Gold-Club Bremen, Blau-Weiss Buchholz, TSG Bremerhaven und die FG TSZ Aachen / Boston-Club Düsseldorf die Plätze eins bis fünf belegten. Im kleinen Finale erreichten die TSG Backnang, TCL Ludwigsburg und Residenz Ludwigsburg die Plätze sechs bis acht. Tags darauf zeigten auch die Nachwuchsteams von Blau-Weiss Buchholz in der Landesliga und in der Regionalliga gute Leistungen. Die beiden Teams „Ed & Olli“ belegten den sechsten und siebten Platz. Das C-Team wurde Dritter. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.