Blau-Weiss-Team holt DM-Bronze

TANZSPORT: Traum, an der WM in China teilzunehmen, ging nicht in Erfüllung

Das zielstrebige A-Team der Lateinformation von Blau-Weiss Buchholz fliegt zwar nicht nach China, konnte sich aber am gestrigen Samstag bei der Deutschen Meisterschaft (DM) in der Braunschweiger Stadthalle über eine Bronzemedaille freuen.Den Meistertitel holte der Bremer Grün-Gold-Club, der von 40 möglichen Punkten exakt 34,25 erhielt. Vizemeister wurde TSZ Velbert mit 33,46 Punkten, also 0,79 Punkte weniger. Dritter im Finale in Braunschweig wurde die Formation von Blau-Weiss Buchholz mit 30,42 Punkten, obwohl das Team mitreißend tanzte. Vierter wurde die TSG Bremerhaven (29,67 Punkte). Damit haben sich Grün-Gold und TSZ Velbert für die Weltmeisterschaft (WM) der Lateinformationen am 2. Dezember in China qualifiziert. Velbert muss allerdings als Zweitplatzierter der DM die Kosten selbst tragen, denn der Deutsche Tanzsportverband kann nur einer Mannschaft die Reise finanzieren. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.