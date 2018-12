Boden zu frostig für das Pokalspiel

(cc). Weil der Boden an der Otto-Koch-Kampfbahn in Buchholz schon gefroren war, wurde das für Sonntag angesetzte Heimspiel für den Fußball-Oberligisten TSV Buchholz 08 im Oddset-Pokal-Achtelfinale gegen Eintracht Norderstedt eine Stunde vor Spielbeginn vom Schiedsrichter Konrad Oldhafer abgesagt. Das Spiel soll am Sonntag, 17. Februar 2019 nachgeholt werden.