Borstel gewinnt Kreisderby

(cc). In der Fußball-Bezirksliga II hat der MTV Borstel-Sangenstedt das Kreisderby mit 2:1 (1:0) beim VfL Maschen gewonnen. Zweifacher Torschütze für den MTV war Marvin Mißfeld (14. und 62. Minute). Für den VfL hatte Franz Hasselbring in der 59. Spielminute zum 1:1 ausgeglichen. Maschen zeigte nach dem 2:1 durch Mißfeld noch Kampfgeist, kam aber in der Schussoffensive zu keinem weiteren Treffer. Zeitgleich siegte Aufsteiger MTV Egestorf mit 5:1 beim bisherigen Tabellenführer MTV Soltau. Dreimal traf Ole Albers. Weitere Tore steuerten Jan-Ole Sellhorn und Daniel Macknow zum Sieg bei.