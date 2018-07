Trainer Abdoul Bouba, der kürzlich mit der Herrenmannschaft des FC Rosengarten in die Fußball-Kreisliga aufgestiegen ist, wird zur neuen Saisonübernimmt auch die Jugendfußballer des TSV Buchholz 08 trainieren. "Er ist ab sofort für den Jahrgang 2003 zuständig", berichtet 08-Jugendobmann Daniel Maaß. "Die Mannschaft wird in der neuen Spielzeit in der Hamburger Landesliga der B-Jugend auf Punktejagd gehen."