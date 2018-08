Mit einer Bronzemedaille im Gepäck kehrten die Faustballer des TSV Stelle (Foto) aus Kubschütz in Sachsen zurück. Im kleinen Finale der deutschen Meisterschaft siegten sie in der Altersklasse Ü 60 gegen das Team des Gastgebers in zwei Sätzen (11:9 und 15:13) und wurden Dritter. Am Erfolg beteiligt waren (stehend v.l.): Jürgen Scholz, Herbert Heuer, Joachim Schröder; und knieend (v.l.): Andreas Scholz, Henry Benthack und Edmund Ehlers.