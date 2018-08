Brunsberglauf: Anmeldefrist endet

Laufsportler, die bei der neunten Auflage des SV Holm-Seppensen teilnehmen wollen, sollten sich sputen: Die Online-Anmeldung ( www.brunsberglauf.de ) für die Veranstaltung am Sonntag, 2. September, endet am kommenden Samstag, 25. August. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Rennen zwar möglich, kosten aber neben den Startgebühren einen Aufschlag von zwei Euro. Es gibt vier Rennen für Kinder, die zwischen 300 Metern und 2,5 Kilometer lang sind. Jugendliche und Erwachsenen stehen Strecken von 5, 11,7 sowie ein Halbmarathon (21,1 km) zur Verfügung. Erster Start ist um 9.30 Uhr, der 11,7-km Hauptlauf über den Brunsberg beginnt um 11.40 Uhr.