Buchhholz 08 gewinnt 3:2 beim HTB

FUSSBALL: Runde zwei im Oddset-Pokalwettbewerb erreicht

Fußball-Oberligist TSV Buchholz 08 siegte am Samstagnachmittag in der ersten Runde um den Oddset-Pokal mit 3:2 (1:1) beim Landesliga-Aufsteiger Harburger TB (HTB). Erst geriet Buchholz 08 durch den frühen Treffer von Stefan Sawiel für den Gastgeber mit 0:1 in Rückstand. Nachdem aber Jacob Schulz zum 1:1 (35. Minute) ausgeglichen hatte, war es in der Schlussphase der Partie Niklas Jonas, der zum 3:2 doppelt traf (82. und 88. Minute). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.