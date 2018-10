Buchholz 08 auf einem Abstiegsplatz

Die Elf des TSV Buchholz 08 ist nach der 1:2 (0:1)-Heimniederlage am Sonntagnachmittag gegen den SC Victoria auf den ersten Abstiegsplatz der Fußball-Oberliga Hamburg abgerutscht. Das entscheidende Tor zum 2:1 für die Gäste erzielte Bibie Njie in der Nachspielzeit (90.+2 Minute), obwohl Victoria seit der 67. Spielminute nach einer Roten Karte in Unterzahl spielte. Die Torfolge: 0:1 (6. Minute) Mirco Bergmann, 1:1 (79., per Elfmeter) Andreas Metzler, 1:2 (90.+2) Bibie Njie. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.