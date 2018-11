Buchholz 08 feiert Auswärtssieg

FUSSBALL: Schneider-Elf gewinnt mit 5:2 beim HSV Barmbek-Uhlenhorst

Fußball-Oberligist TSV Buchholz 08 hat den ersten Sieg in der Rückrunde gefeiert. Dank eines Doppelpacks von Milaim Buzhala (68. und 90.+1 Minute), sowie weiteren Treffern von Marcel Peters (25.), Jonas Fritz (77.) und Jan-Niklas Schulga (90.+2) wurde Barmbeck-Uhlenhorst mit 5:2 (Halbzeit: 1:2) bezwungen. Das Spiel der Hinrunde hatte Buchholz 08 mit 3:4 verloren. Damit hat die Elf von Trainer Thorsten Schneider 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt, und ist auf den achten Tabellenrang (28 Punkte) vorgerückt. Ausführlicher Spielbericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.