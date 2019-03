Buchholz 08 feiert Sieg nach 1:2-Rückstand

FUSSBALL: Torjäger Dominik Fornfeist dreht zum 3:2 - Marc Eisenberg mit Doppelpack

Der TSV Buchholz 08 hat am Sonntag im Heimspiel der Fußball-Oberliga Hamburg einen 1:2-Rückstand gegen SC Condor gedreht, und am Ende einen 4:3-Sieg gefeiert. Mann des Tages: 08-Youngster Marc Eigenberg, der doppelt traf, und zudem durch Zweikampfstärke und Torgefahr überzeugen konnte.Durch Eisenberg, der bereits in der 8. Spielminute zur 1:0-Führung für die Hausherren traf, erlebten die Zuschauer ian der Otto-Koch-Kampfbahn den perfekten Start. Danach gab es noch einige aufregende Szenen vor dem Gehäuse der abstiegsbedrohten Gäste, aber vorerst keine weiteren Treffer. Denn die Buchholzer vergaben ihre erarbeiteten Chancen in Serie.Plötzlich klingelte es aber im 08-Kasten, nachdem ein abgeblockter Ball seinen Weg zum Condor-Mittelfeldspieler Özgür Bulut fand, der volley zum 1:1-Ausgleich (31. Minute) traf. Fortan kamen die Gäste dem Buchholzer Tor immer näher, und zehn Minuten später sogar zur 2:1-Führung. Da hatte Adrian Sousa einen Abpraller nach einem Condor-Freistoß aufgenommen, und zum 2:1-Pausenstand über die Linie gedrückt. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Marc Eisenberg, der mit seinem zweiten Treffer für den 2:2-Ausgleich (57.) sorgte. Zwei Minuten später legte Eisenberg 08-Torjäger Dominik Fornfeist auf, der die 3:2-Führung erzielte. Anschließend erhöhte Milaim Buzhala sogar auf 4:2 (73.) für die Hausherren. In einer hektischen Schlussphase konnte Condor-Doppeltorschütze Sousa noch zum 3:4-Endstand (81.) verkürzen.