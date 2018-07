Buchholz 08 im Oddsetpokal gegen HTB

In der ersten Runde des Oddsetpokal-Wettbewerbs (20. bis 22. Juli) des Hamburger Fußballverbandes wird Oberligist TSV Buchholz 08 auswärts beim Harburger TB (Landesliga Hammonia) spielen. Die Partie wird am Samstag, 21. Juli, 15.30 Uhr, auf dem Kunstrasen an der Jahnhöhe beim HTB ausgetragen. "Eine Mannschaft, die Qualitäten hat. Es wird ein schweres Spiel für uns", sagt 08-Ligamanager Simon Beecken. Trainer beim HTB ist Steffen Prielipp, der als aktiver Spieler in den Jahren 2006 bis 2013 mehr als 150 Ligaspiele für den TSV Buchholz 08 bestritten hat. Oberligist TSV Buchholz 08 hat mit seinem Trainer Thorsten Schneider Mitte dieser Woche sein Trainingslager (bis Sonntag, 8. Juli) im ostfriesischen Rhauderfehn aufgeschlagen.