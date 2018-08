Buchholz 08 im Pokal weiter

FUSSBALL: Oberligist gewinnt mit 3:0 beim FC Türkiye in Wilhelmsburg

Mit einer souveränen Vorstellung gewann Fußball-Oberligist TSV Buchholz 08 am Dienstagabend in der zweiten Runde des Oddset-Pokal mit 3:0 (1:0) beim FC Türkiye Wilhelmsburg (Landesliga Hammonia) und erreichte damit Runde drei. Zweifacher Torschütze für Buchholz 08 war Milaim Buzhala (45. und 81. Minute). In der 77. Spielminute hatte Ahmed Ali Abduraham das Zwischenresultat auf 2:0 erhöht. Nachbar Buxtehuder SV (Landesliga) gewann zeitgleich mit 3:0 beim Harburger Türksport. Die Tore für den BSV erzielten Salim Aichaoui (2) und Alassane Sama schon in der ersten Halbzeit. Die dritte Runde im Oddset-Pokal soll bereits in der kommenden Woche ausgespielt werden.