Bis zum ersten Torjubel ließen sich die Oberliga-Fußballer des TSV Buchholz 08 diesmal viel Zeit: In der vierten Runde des Oddset-Pokals siegte der TSV am Mittwochnachmittag beim Kreisligisten Viktoria Harburg durch zwei späte Tore in der 77. und 89. Minute mit 2:0. Die Torschützen: Can Kömürcü und Jonas Fritz. Nachbar Buxtehuder SV (Landesliga) musste bereits im Pokalwettbewerb die Segel streichen. Gegen den Oberligisten TSV Sasel musste die BSV-Elf eine 0:1-Heimniederlage hinnehmen.