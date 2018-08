Buchholz 08 kassiert Niederlage gegen Sasel

Der TSV Buchholz 08 hat am Sonntagnachmittag eine herbe 1:4 (1:1)-Niederlage im Heimspiel der Fußball-Oberliga Hamburg gegen den TSV Sasel kassiert. Daniel Lichy brachte die Gäste in der 34. Minute mit 1:0 in Führung. Vier Minuten später konnte Lukas Kremer zum 1:1 (38.) für die Hausherren ausgleichen. Das war auch der Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang erhöhte der TSV Sasel durch die Treffer von Stefan Winkel (50. Minute), Nico Zankl (66.) und Yannis Büge (68.) auf 4:1. Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.