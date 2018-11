Buchholz 08 mit Auswärtssieg

(cc). Fußball-Oberligist TSV Buchholz 08 hat seine Pflichtaufgabe erfüllt. Beim Tabellenletzten VfL Pinneberg gewann die Schneider-Elf vor nur 52 Zuschauern mit 3:0 (2:0). Die Tore: 0:1 (24. Minute) Marc Eisenberg, 0:2 (45.) Dominik Fornfeist, und 0:3 (81.) Cedric Fuß. Damit rückten die Buchholzer acht Punkte vom ersten Abstiegsplatz ab. Bereits am Sonntag, 11. November, 14 Uhr, Otto-Koch-Kampfbahn, erwartet sie ein schweres Spiel gegen den Tabellensechsten TuS Osdorf, der am vergangenen Wochenende 2:2 gegen TSV Sasel spielte. Übrigends: Das Achtelfinalspiel um den Oddset-Pokal gegen die Regionalliga-Elf des FC Norderstedt findet am Sonntag, 16. Dezember, 13 Uhr, auf heimischer Anlage statt.