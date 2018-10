Buchholz 08 muss noch warten

(cc). Wer Gegner des Fußball-Oberligisten TSV Buchholz 08 im Achtelfinale des Oddsetpokals wird, erfahren wir erst Ende Oktober. Denn die Auslosung der Runde der letzten 16 Vereine im Wettbewerb findet am 29. Oktober in der Sportsendung „Rasant“ bei Hamburg 1 statt. Gespielt werden soll am Wochenende 7. bis 9. Dezember.