Buchholz 08 ringt Altona 93 nieder

Fußball-Oberligist TSV Buchholz 08 steht in Runde vier des Oddset-Pokals. Die Elf von Trainer Thorsten Schneider gewinnt am Dienstagabend gegen den Regionalliga-Absteiger Altona 93 mit 1:0. Das "Tor des Tages" erzielt 08-Youngster Can Kömürcü in der 11. Spielminute. Danach wurden die Gäste zwar offensiver, aber die Buchholzer Abwehr hatte alles gut im Griff. 480 Zuschauer waren dabei. "Ein erkämpfter Sieg", so Schneider nach dem Spiel. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENLBATT-Printausgabe am Samstag!