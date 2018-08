Buchholz 08 verliert beim TuS Dassendorf

(cc). Erneute Niederlage für den TSV Buchholz 08 in der Fußball-Oberliga Hamburg. Nach dem 1:4 am vergangenen Wochenende gegen Sasel, kassierte die Elf des TSV am heutigen Samstag ein 0:2 (0:1) beim TuS Dassendorf, und rutschte auf Rang 12 der Tabelle ab. Die Tore: 1:0 (21. Minute) Mattia Maggio, und 2:0 (73.) Marcel von Walsleben-Schied. Dassendorf ist jetzt Tabellensechster. Eine höhere Niederlage verhinderte 08-Keeper Lennart Brückner, der sich in guter Form präsentierte.