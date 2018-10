Buchholz 08 verliert gegen Aufsteiger

Fußball-Oberligist TSV Buchholz 08 kassierte am Sonntagnachmittag vor nur wenig Zuschauern auf heimischem Rasenplatz an der Otto-Koch-Kampfbahn eine 1:3- (0:1)-Niederlage gegen Aufsteiger HEBC Hamburg und ist auf den Tabellenplatz 15 (9 Punkte) abgerutscht. In der umkämpften Partie ließen die Hausherren eine Fülle von Chancen aus. Dadurch war der Sieg des Aufsteigers aus Hamburg-Eimsbüttel am Ende auch nicht unverdient. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.