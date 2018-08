Auch im zweiten Spiel der neuen Fußball-Oberliga-Saison Hamburg konnte der TSV Buchholz 08 keinen Sieg einfahren. In der Auswärtspartie am Samstag trennten sich SV Curslack-Neuengamme und Buchholz 08 1:1 (0:0)-Unentschieden.Torlos blieb es bis zur Pause, nachdem die Buchholzer einige Torchancen nicht nutzen konnten, und 08-Keeper Kennett Wentzien vor dem Carslacker Mittelfeldmann Witalij Wilhem noch retten konnte.Nach dem Seitenwechsel war es der eingewechselte Offensiv-Akteur Ahmed Ali Abdurahman, der nach einem Zuspiel von Milaim Buzhala zur 1:0-Führung (58. Minute) für Buchholz 08 traf. Aber in der Schlussphase der Partie kamen die Hausherren durch den Treffer per Kopf von Timo Lenz zum 1:1-Ausgleich (87.).