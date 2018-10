Buchholz 08 zeigt tolle Reaktion

FUSSBALL: Oberligist erkämpft ein 3:2 bei Altona 93

Na, bitte. Da sind sie wieder: Beim Tabellenzweiten Altona 93 erkämpften sich die Oberliga-Fußballer des TSV Buchholz 08 als bisheriger Drittletzter der Tabelle am Sonntagnachmittag einen wahrlich verdienten 3:2 (1:1)-Auswärtssieg. Dabei zeigten die Buchholzer die von Trainer Thorsten Schneider geforderte Reaktion auf das 1:2 im letzten Heimspiel gegen Victoria. Gegen Altona 93 trafen Milaim Buzhala (1. Minute), Dominik Fornfeist (63.) und Ahmed Ali Abdurahman (85.). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.