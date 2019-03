Buchholz verliert 0:2 beim HEBC

(cc). Mit dem 0:2 beim abstiegsbedrohten HEBC am Sonntag in Eimsbüttel sind die Fußballer des TSV Buchholz 08 in der Oberliga Hamburg im Mittelmaß angekommen. Die Elf von Thorsten Schneider wurde von den Hausherren früh unter Druck gesetzt, konnte bis zur Pause aber ein 0:0 verteidigen. Im zweiten Durchgang kam in der 72. Minute Torhüter Philipp Wilke für den verletzten 08-Keeper Lennart Brückner ins Spiel, und musste sechs Minuten später die 1:0-Führung (78.) der Gastgeber hinnehmen. Kurz vor Schluss erhöhte Janosch Rinckens mit seinem zweiten Treffer für den HEBC zum 2:0 (87.) Dabei blieb es bis zum Abpfiff.