Buchholzer FC behauptet Tabellenführung

FUSSBALL: Am Sonntag ist der Tabellenzehnte VSK Osterholz-Scharmbeck zu Gast

Mit einem deutlichen 4:1-Auswärtssieg beim TuS Westerholz haben die Fußballfrauen des Buchholzer FC (BFC) ihre Tabellenführung in der Landesliga um weitere drei Punkte weiter ausbauen können. Die Tore für den BFC erzielten Emilia van Gunst (2), Celina Fuß und Fee Taruttius (je 1). Am Sonntag, 18. November (15 Uhr, Holzweg), erwartet der Tabellenführer zum Heimspiel den Tabellen-10. VSK Osterholz-Scharmbeck.Weiter spielten: TSV Stelle – SV Teutonia Uelzen 2:1, TuS Fleestedt - VfL Güldenstern Stade 2:2, und die Eintracht Elbmarsch – SG Bröckel-Langlingen 2:3. „Die haben wir uns aufgrund einer schwachen Halbzeit selbst zuzuschreiben“, so kommentierte Elbmarsch-Coach Jan Flindt die Partie.