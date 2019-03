Buchholzer FC: Trainerteam weiter qualifiziert

Der Buchholzer FC legt großen Wert auf die Ausbildung seiner Fußballtrainer. U.a. trägt der Verein sämtliche Kosten für die Aus- und Weiterbildung seiner Übungsleiter. Jetzt kann der BFC zwei weitere junge Männer mit B-Lizenz in seinen Reihen begrüßen: Janko Hinrichs und Jan-Luca Wolter bestanden jetzt ihre Prüfung.Die B-Lizenz berechtigt, als Trainer bis zur Oberliga bei den Herren sowie im Damen- und Jugendbereich überall unterhalb der Bundesliga tätig zu sein. "Inzwischen besitzt fast jeder Trainer beim BFC eine Lizenz. Das ist bei einem Amateurverein sehr außergewöhnlich", erklärt BFC-Vorsitzender Klaas Jensen.Wer sich beim BFC als Trainer engagieren möchte, gerne auch Neulinge, kann sich mit Klaas Jensen unter Tel. 0176-55115432 oder per E-Mail unter klaas.jensen@bfc.info in Verbindung setzen.